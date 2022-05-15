За сутки из-за оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских, - ОВА
Фото: за сутки из-за оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских (Getty Images)
В течение суток в Донецкой области погибли трое гражданских. Еще 13 человек получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Как отметил Кириленко, из-за оккупантов сегодня погибли два человека в Дробышево и еще один гражданский в Торецке.
Также стало известно о смерти еще трех гражданских, погибших ранее: в Северске и Свободном Поле.
"Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 3 гражданским, которые были ранены в Луганской области", - пишет Кириленко.
Фото: за сутки из-за оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских (фото t.me/pavlokyrylenko_donoda)
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