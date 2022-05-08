За сутки из-за обстрелов в Харьковской области произошли три пожара: погибла 83-летняя женщина

За полночь воскресенья, 8 мая, в Барвенково Изюмского района снаряд российских оккупантов попал в двухэтажный дом. Случился пожар, погибла 83-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ГСЧС в Харьковской области по состоянию на 7.00 утра.

"В результате попадания боеприпаса произошел пожар в квартире на втором этаже здания и охватил площадь 50 кв. м. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 03:05. В результате взрыва произошло частичное разрушение конструкций дома, под которыми спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1939 г. р.", - говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов спасатели выезжали на тушение пожаров в двухэтажном и частном доме, а также в хвойном лесу. Пожары произошли в Изюмском и Чугуевском районах области.