За добу через обстріли в Харьківській області сталися три пожежі: загинула 83-річна жінка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ДСНС у Харківській області станом на 7.00 ранку.

"В результаті потрапляння боєприпасу сталася пожежа у квартирі на другому поверсі будівлі та охопила площу 50 кв. м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 03:05. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій будинку, під якими рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1939 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріли рятувальники виїздили на гасіння пожеж у двоповерховому та приватному будинку, а також у хвойному лісі. Пожежі сталися у Ізюмському та Чугуївському районах області.