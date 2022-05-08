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За добу через обстріли в Харьківській області сталися три пожежі: загинула 83-річна жінка

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Харьків, Неділя 08 травня 2022 08:35
За добу через обстріли в Харьківській області сталися три пожежі: загинула 83-річна жінка Фото: окупанти продовжують обстрілювати Харківську область (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Опівночі неділі, 8 травня, в Барвінкове Ізюмського району снаряд російських окупантів влучив у двоповерховий будинок. Зайнялася пожежа, загинула 83-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ДСНС у Харківській області станом на 7.00 ранку.

"В результаті потрапляння боєприпасу сталася пожежа у квартирі на другому поверсі будівлі та охопила площу 50 кв. м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 03:05. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій будинку, під якими рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1939 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріли рятувальники виїздили на гасіння пожеж у двоповерховому та приватному будинку, а також у хвойному лісі. Пожежі сталися у Ізюмському та Чугуївському районах області.

Як повідомлялося, раніше в Харківській області внаслідок обстрілів російської армії за добу загинули двоє людей - у Золочівській громаді та Чугуївському районі.

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