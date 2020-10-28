За сутки ОБСЕ зафиксировала 23 нарушений режима "тишины" на Донбассе

Фото: Война на Донбассе (facebook.com/pg/GeneralStaff)

В течение минувших суток СММ ОБСЕ зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня боевиками на Донбассе. Большинство нарушений произошли в районах на север от Ясиноватой.

Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 27 октября 2020 года.

В частности были зафиксированы взрывы неопределенного происхождения.

Напоминается, что за предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала на Донбассе 7 нарушений режима прекращения огня, в том числе 2 взрыва неопределенного происхождения.

Отмечается, что со дня заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о режиме прекращения огня, к концу отчетного периода СММ зафиксировала всего 1 903 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях .

Ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток, 27 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за период с вечера 23 по вечер 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.