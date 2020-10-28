ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

За добу ОБСЄ зафіксувала понад 20 порушень на Донбасі

Донбас, Середа 28 жовтня 2020 04:20
За добу ОБСЄ зафіксувала понад 20 порушень на Донбасі
Фото: Війна на Донбасі (facebook.com/pg/GeneralStaff)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню бойовиками на Донбасі. Більшість з порушень сталися в районах на північ від Ясинуватої.

Про це йдеться у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 27 жовтня 2020 року.

Зокрема були зафіксовані вибухи невизначеного походження.

Нагадується, що за попередній звітний період Місія зафіксувала на Донеччині 7 порушень режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи невизначеного походження.

Зазначається, що з дня засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про режим припинення вогню, до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 903 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях .

Раніше РБК-Україна писало, що на Донеччині з початку доби, 27 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за період з вечора 23 за вечір 25 жовтня зафіксувала 48 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ОБСЄДонбас

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся