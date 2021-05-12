За сутки ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений "тишины" на Донбассе

За прошедшие сутки мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 217 нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. Из них в Донецкой области – 200 и 17 - в Луганской.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зарегистрировала 200 нарушений режима прекращения огня, в том числе 128 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли в северном направлении от н. п. Широкине, а также в пределах и юго-восточнее участка разведения в районе н. п. Петровское.

В Луганской области миссия зарегистрировала 17 нарушений режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли ночью 9 мая в западном направлении от н. п. Кадиевка.