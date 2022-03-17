UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За сутки гуманитарными коридорами эвакуированы почти 4 тысячи человек, - Тимошенко

Эвакуация гуманитарными коридорами (t.me/dsns)
Автор: Татьяна Самарук

За 17 марта гуманитарными коридорами из зоны боевых действий вывезли 3 810 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

В частности, 2 000 жителей Мариуполя добрались до Запорожья, где имеют возможность получить помощь.

Также временные пункты помощи организовали в Бердянске

"Для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра такие пункты начнут действовать в городе Мангуш. Люди, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда - в Запорожье", - написал Тимошенко.

К тому же заместитель руководителя ОП рассказал, что эвакуировали 1 810 человек Киевской области. Речь идет о жителях Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова и Бородянки.

В ГСЧС сообщают, что перевозку осуществили 28 автобусами.

Отмечается, что в населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.

Эвакуация гуманитарными коридорами (t.me/dsns)

Ранее мы сообщали, что 16 марта из заблокированного Мариуполя эвакуировали более 6 тысяч человек.

Война России против Украины продолжается двадцать второй день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияВторжение России в Украину