За сутки гуманитарными коридорами эвакуированы почти 4 тысячи человек, - Тимошенко

В частности, 2 000 жителей Мариуполя добрались до Запорожья, где имеют возможность получить помощь.

Также временные пункты помощи организовали в Бердянске

"Для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра такие пункты начнут действовать в городе Мангуш. Люди, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда - в Запорожье", - написал Тимошенко.

К тому же заместитель руководителя ОП рассказал, что эвакуировали 1 810 человек Киевской области. Речь идет о жителях Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова и Бородянки.

В ГСЧС сообщают, что перевозку осуществили 28 автобусами.

Отмечается, что в населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.

Эвакуация гуманитарными коридорами (t.me/dsns)