Сутки на фронте: боевики 8 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе

В направлении Широкино российские наемники обстреливали наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Нью-Йорка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.