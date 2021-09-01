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Доба на фронті: бойовики 8 разів порушували режим "тиші" на Донбасі

Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-го калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Нью-Йорка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Мар’їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Донбас