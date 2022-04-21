ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За сутки энергетики восстановили электроснабжение для 27 тысяч семей, - ДТЭК

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 19:12
За сутки энергетики восстановили электроснабжение для 27 тысяч семей, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 27 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Аварийные бригады энергетиков за сутки вернули свет для 26 500 семей в 45 населенных пунктах Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Электромонтерам удалось подключить к свету больницу и сельсовет в пгт Гостомель. В Макаровском районе заживили узел связи и отремонтировали одну из линий высокого напряжения, что обеспечивает электроэнергией этот район. Это позволит повысить надежность электроснабжения в этой части Киевской области", - сообщили в ДТЭК.

Энергетики также оперативно восстановили электроснабжение города Зеленодольск Днепропетровской области, который подвергся обстрелам в ночь на 21 апреля.

"За 2 часа специалисты ДТЭК Днепровские электросети совместно с коллегами-энергетиками из ДТЭК Криворожская ТЭС возобновили ее работу, создав резервную схему питания. Это позволило вернуть свет для 5985 семей", - сообщили в компании.

В Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет 19 133 семьям в 17 населенных пунктах в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию