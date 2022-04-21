За сутки энергетики восстановили электроснабжение для 27 тысяч семей, - ДТЭК

Аварийные бригады энергетиков за сутки вернули свет для 26 500 семей в 45 населенных пунктах Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Электромонтерам удалось подключить к свету больницу и сельсовет в пгт Гостомель. В Макаровском районе заживили узел связи и отремонтировали одну из линий высокого напряжения, что обеспечивает электроэнергией этот район. Это позволит повысить надежность электроснабжения в этой части Киевской области", - сообщили в ДТЭК.

Энергетики также оперативно восстановили электроснабжение города Зеленодольск Днепропетровской области, который подвергся обстрелам в ночь на 21 апреля.

"За 2 часа специалисты ДТЭК Днепровские электросети совместно с коллегами-энергетиками из ДТЭК Криворожская ТЭС возобновили ее работу, создав резервную схему питания. Это позволило вернуть свет для 5985 семей", - сообщили в компании.

В Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет 19 133 семьям в 17 населенных пунктах в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.