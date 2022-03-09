За сутки энергетики вернули свет 9 тысячам семей в Киевской области, - ДТЭК

"Все 30 ремонтных бригад в области работают, чтобы как можно быстрее восстановить работу всех линий и подстанций и вернуть свет жителям Киевщины, пострадавших из-за обстрелов оккупантов. 9 марта мы продолжим ремонтные работы по согласованию Территориальной обороны и Вооруженных сил Украины", - сообщили в компании.

Полностью или частично удалось вернуть свет в 36 населенных пункта в Макаровском районе: Боровка; Великий Карашин; Калиновка; Карашин; Кодра; Козичанка; Лиса; Макаров; Небелица; Ножиловичи; Рожев; Садики; Садки-Строевка; Ситняки; Красная Слобода; Шнуров Лес, Бышев; Веселая Слобода; Свободное; Топкое; Козичанка; Конопельки; Маковище; Марьяновка; Новые Опачичи; Пашківка; Сосновка; Юровка, Леоновка; Лишняя; Мостище; Новоселки; Осиково; Чорногородка; Яблоновка; Ясногородка.

Еще в двух селах Старых Петровцах и Новых Петровцах Киево-Святошинского района свет вернули частично.

"Без света остаются жители более 446 населенных пунктов в Киевской области. Ситуация осложнена активными боевыми действиями. Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже 13 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий", - сообщили в компании