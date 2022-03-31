ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За сутки энергетики вернули свет для более 28 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 14:09
За сутки энергетики вернули свет для более 28 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики вернули свет для более 28 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 15 700 семей в Киевской и 12 000 семей Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение в 48 населенных пунктах Киево-Святошинского района, обесточенных из-за боевых действий", - сообщили в компании.

В Донецкой области "ДТЭК Донецкие электросети" удалось восстановить электроснабжение в 7 населенных пунктах в 6 районах - Авдеевском, Краматорском, Марьинском, Покровском, Славянском и Торецком.

Некоторые населенные пункты из-за вражеского обстрела снова остаются без света. Из-за активных боевых действий специалистам приходится регулярно восстанавливать электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

Сейчас без света остается 703 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Виктор Ляшко: Медикаменты в Украине есть, проблемы с поставками решены
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Медикаменты в Украине есть, проблемы с поставками решены