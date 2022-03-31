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За добу енергетики повернули світло для понад 28 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

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Четвер 31 березня 2022 14:09
За добу енергетики повернули світло для понад 28 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло для понад 28 тисяч родин у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади енергетиків повернули світло для 15 700 родин в Київській та 12 000 родин Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Енергетикам вдалося частково відновити електропостачання у 48 населених пунктах Києво-Святошинського району, знеструмлених через бойові дії", - повідомили в компанії.

У Донецькій області "ДТЕК Донецькі електромережі" вдалося відновити електропостачання у 7 населених пунктах в 6 районах - Авдіївському, Краматорському, Мар’їнському, Покровському, Слов’янському та Торецькому.

Деякі населені пункти через ворожий обстріл знову лишаються без світла. Через активні бойові дії фахівцям доводиться регулярно відновлювати електропостачання в одних і тих самих населених пунктах.

Наразі без світла лишається 703 міст та сіл в Київській та Донецькій областях.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.

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