UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За сутки энергетики вернули свет для 21 тысячи семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет для 21 тысячи семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки энергетики отремонтировали поврежденные обстрелом электросети и вернули свет для почти 12 тысяч семей в 22 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Опять с электропитанием дома 12 332 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 99 сутки и вместе с военными и всеми службами делают все возможное для того, чтобы жители области имели дома светло", - говорят в компании.

Также 1 июня энергетики снова устраняли последствия обстрелов в Киевской области. За повреждения электролиний в результате вражеского обстрела, произошло отключение электроэнергии в 24 населенных пунктах в Обуховском районе Киевской области.

"Аварийные бригады ДТЭК снова оперативно, в течение двух часов, вернули свет в 24 населенных пунктах Киевщины, которые были обесточенными из-за повреждения электролиний в результате ракетного обстрела. Снова со светом 8 781 семьи. Аварийные бригады ДТЭК начеку оперативно возвращать свет в дома жителей Киевщины, только на это будет разрешение Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны", - говорят в компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергияДонецкая областьКиевская область