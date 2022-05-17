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За сутки энергетики вернули свет более 15 тысячам семей в трех областях, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет более 15 тысячам семей в трех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики вернули свет для 15 473 семей в Киевской, Одесской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

В Донецкой области специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение в 6 населенных пунктах. Свет вернули для 14 458 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах.

"Без электропитания остаются более 72 тысяч семей в 280 населенных пунктах Донецкой области. Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Из-за боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - сообщили в ДТЭК.

В Киевской области энергетики ДТЭК завершают возобновляемые работы на электросетях Киевской области. За 16 мая свет вернули 683 семьям в Вышгородском и Бучанском районах.

В Одесской области за минувшие сутки восстановили электроснабжение для 332 семей, которые были обесточенными из-за обстрелов российских оккупантов.

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ДТЭКЭлектроэнергия