За сутки энергетики вернули свет более 15 тысячам семей в трех областях, - ДТЭК

В Донецкой области специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение в 6 населенных пунктах. Свет вернули для 14 458 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах.

"Без электропитания остаются более 72 тысяч семей в 280 населенных пунктах Донецкой области. Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Из-за боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - сообщили в ДТЭК.

В Киевской области энергетики ДТЭК завершают возобновляемые работы на электросетях Киевской области. За 16 мая свет вернули 683 семьям в Вышгородском и Бучанском районах.

В Одесской области за минувшие сутки восстановили электроснабжение для 332 семей, которые были обесточенными из-за обстрелов российских оккупантов.