UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 55 тысяч семей в двух областях

Фото: за сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 55 тысяч семей в двух областях (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки энергетики вернули свет для почти 55 тысяч семей в 33 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"2 июня энергетикам удалось подать свет в 27 населенных пунктов Области. За сутки снова со светом дом 49 865 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах", - сообщили в компании.

Без света остается 331 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления-Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский.

"Ситуация в регионе, особенно на севере, осложняется, что приводит к все более частым повреждениям оборудования и линий электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", - отмечают в компании.

Также 2 июня энергетики устраняли повреждения сетей в результате обстрелов на Днепропетровщине. За повреждения электролиний в результате вражеского обстрела, произошло отключение электроэнергии в 6 населенных пунктах в Криворожском районе. Аварийные бригады оперативно вернули свет в 5050 домов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия