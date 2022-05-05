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За сутки энергетики ДТЭК вернули свет 33 тысячам семей

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Четверг 05 мая 2022 12:53
За сутки энергетики ДТЭК вернули свет 33 тысячам семей Фото: за сутки энергетики ДТЭК вернули свет 33 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики вернули свет более 33 тысячам семей в 33 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"На Киевщине свет вернули для 1 016 семей. 5 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в 14 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернулись в свои дома на освобожденных территориях", - отмечают в ДТЭК.

Продолжаются работы в Гостомеле, Ирпене, Буче, Романовке, Дмитрове, Мирчи, Загальцях. Электромонтеры ДТЭК полностью восстановили электроснабжение села Нивецкое в Вышгородском районе. Частично заживили село Жерева. В Бучанском районе подключили всех потребителей в Ворзеле, Лубянке, торфяном, Почепине
В Донецкой области боевые действия продолжаются, из-за чего регулярно повреждается энергооборудование. За сутки удалось вернуть свет более 31 тысячи семей в Авдеевском, Бахмутском, Краматорском районах.

"Наиболее сложные направления, по сообщению энергетиков - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький и Великоновоселковский. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - подчеркнули в ДТЭК.

Артиллерийские обстрелы продолжаются также в Днепропетровской области. Из-за этого были повреждены сети Криворожского района, который граничит с Херсонской областью. За 4 апреля энергетики вернули свет всем в 570 домов в 11 населенных пунктах, оставшихся без света из-за обстрела.

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ДТЭК Электроэнергия
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