ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За добу енергетики ДТЕК повернули світло 33 тисячам родин

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 12:53
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 33 тисячам родин Фото: за добу енергетики ДТЕК повернули світло 33 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики повернули світло понад 33 тисячам родин у 33 населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"На Київщині світло повернули для 1 016 родин. 5 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у 14 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", - зазначають в ДТЕК.

Продовжуються роботи у Гостомелі, Ірпіні, Бучі, Романівці, Дмитрівці, Мірчі, Загальцях. Електромонтери ДТЕК повністю відновили електропостачання села Нівецьке у Вишгородському районі. Частково заживили село Жерева. У Бучанському районі підключили всіх споживачів у Ворзелі, Луб’янці, Торф’яному, Почепині
У Донецькій області бойові дії тривають, через що регулярно пошкоджується енергообладнання. За добу вдалося повернути світло понад 31 тисячі родин в Авдіївському, Бахмутському, Краматорському районах.

"Найбільш складні напрямки, за повідомленням енергетиків - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - підкреслили у ДТЕК.

Артилерійські обстріли продовжуються також у Дніпропетровській області. Через це були пошкоджені мережі Криворізького району, котрий межує з Херсонською областю. За 4 квітня енергетики повернули світло всім у 570 будинків у 11 населених пунктах, що лишилися без світла через обстріл.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня