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За сутки в Донецкой области погибли трое мирных жителей, - глава ОВА

Фото: за сутки в Донецкой области погибли трое мирных жителей (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Власти Донецкой области сообщают о трех погибших жителях в пятницу, 22 апреля. Отмечают, что количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 22 апреля в результате российских обстрелов погибли еще трое мирных жителей Донетчины: в Марьинке, Зеленом Поле и Новоселовке Второй. Кроме того, семеро получили ранения", - написал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

При этом Кириленко подчеркнул, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно, но "удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Мариуполе".

За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 8 атак агрессора, уничтожили 44 единицы вражеской сухопутной техники и сбили 4 БПЛА.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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