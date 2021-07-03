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За сутки на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов со стороны оккупантов

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Суббота 03 июля 2021 18:13
За сутки на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов со стороны оккупантов Фото: оккупанты 8 раз обстреляли позиции сил ООС на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций сил ООС на Донбассе. С начала суток 3 июля зафиксировано 8 обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

По данным пресс-центра, возле населенного пункта Невельськое вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Опытного противник обстрелял позиции из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи Золотого-4 оккупанты трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

По данным пресс-центра, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

"На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, пророссийские боевики на Донбассе активизировали подготовку к диверсиям. А на передовой кадровые российские офицеры осматривают местность.

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