За сутки на Донбассе восемь нарушений "тишины", один украинский военный получил ранение
Четверг 05 августа 2021 08:11
За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.
Так, обстрелы зафиксированы:
вблизи
Павлополя и Гранитного применяли станковые противотанковые гранатометы. возле
Южного - использование артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. возле
Мирного - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. возле
Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. неподалеку
Золотого-4 - автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. в
Луганской области - пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.
По состоянию на 7 утра 5 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня возле
Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.