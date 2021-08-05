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За сутки на Донбассе восемь нарушений "тишины", один украинский военный получил ранение

Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, обстрелы зафиксированы:

  • вблизи Павлополя и Гранитного применяли станковые противотанковые гранатометы.
  • возле Южного - использование артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • возле Мирного - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • возле Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • неподалеку Золотого-4 - автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
  • в Луганской области - пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 7 утра 5 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня возле Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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ДонбассбоевикиОбстрел Авдеевки