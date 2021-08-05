Минулої доби на Донбасі вісім порушень "тиші", один український військовий дістав поранення
Четвер 05 серпня 2021 08:11
Протягом минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.
Так, обстріли зафіксовані:
поблизу
Павлополя та Гранітного застосовували станкові протитанкові гранатомети. біля
Південного - використання артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. біля
Мирного - станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. біля
Новотошківського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. неподалік
Золотого-4 - автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. в
Луганській області - проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров’я - задовільний.
Станом на 7 ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню біля
Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.