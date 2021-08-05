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Минулої доби на Донбасі вісім порушень "тиші", один український військовий дістав поранення

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Так, обстріли зафіксовані:

  • поблизу Павлополя та Гранітного застосовували станкові протитанкові гранатомети.
  • біля Південного - використання артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • біля Мирного - станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
  • біля Новотошківського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • неподалік Золотого-4 - автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
  • в Луганській області - проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров’я - задовільний.

Станом на 7 ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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