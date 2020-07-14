Сутки на Донбассе: трое военных погибли, еще двое ранены

В течение минувших суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы вблизи Сартаны, Водяного, Авдеевки, Пищевика, Каменки, Славного, Первомайского.

Кроме того, стреляли неподалеку Луганского, Крымского и Орехово, а также рядом с Хутором Вольным и Майорским.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120 мм.

"В целом, за минувшие сутки, к большому сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Авдеевки. Потерь за текущие сутки среди украинских защитников защитников нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный медик.

РБК-Украина писало, что за прошедшую неделю вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе понесли потери в количестве 41 человека.