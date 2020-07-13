В штабе сообщили о потерях боевиков на Донбассе за неделю

Фото: боевики на Донбассе (strelkov.info)

За неделю боевики потеряли убитыми и раненными 41 человека

За прошлую неделю вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе понесли потери в количестве 41 человека. Также были уничтожены 6 единиц военной техники боевиков.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По данным украинской разведки, потери боевиков составили:

погибшими - 25 человек;

ранеными и травмированными - 16 человек.

Также украинские военные уничтожили 2 самоходные артиллерийский установки калибра 122 мм, 2 артиллерийский гаубицы калибра 152 мм, а также были выведены из строя бронеавтомобиль производства "Тигр" и армейский колесный внедорожник.

Кроме этого в разведке сообщили, что не прекращаются случаи самоубийства и дезертирства личного состава боевиков.

"Только на прошлой неделе в оккупантов было зафиксировано 4 смертельных случая в результате передозировки наркотиками, одна попытка самоубийства и несколько оставлений мест службы с оружием. Также во враждебных подразделениях постоянно фиксируются случаи подрыва личного состава на собственных минах", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня на Донбассе один украинский военный погиб в результате обстрела боевиков, еще один - в результате подрыва на мине.

Кроме этого сообщилось, что за прошлые сутки ранения получили 6 украинских военных на Донбассе, при этом как минимум трое боевиков были ликвидированы и 8 ранены.