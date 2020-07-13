В штабе сообщили о потерях боевиков на Донбассе за неделю

За неделю боевики потеряли убитыми и раненными 41 человека
За прошлую неделю вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе понесли потери в количестве 41 человека. Также были уничтожены 6 единиц военной техники боевиков.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
По данным украинской разведки, потери боевиков составили:
Также украинские военные уничтожили 2 самоходные артиллерийский установки калибра 122 мм, 2 артиллерийский гаубицы калибра 152 мм, а также были выведены из строя бронеавтомобиль производства "Тигр" и армейский колесный внедорожник.
Кроме этого в разведке сообщили, что не прекращаются случаи самоубийства и дезертирства личного состава боевиков.
"Только на прошлой неделе в оккупантов было зафиксировано 4 смертельных случая в результате передозировки наркотиками, одна попытка самоубийства и несколько оставлений мест службы с оружием. Также во враждебных подразделениях постоянно фиксируются случаи подрыва личного состава на собственных минах", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня на Донбассе один украинский военный погиб в результате обстрела боевиков, еще один - в результате подрыва на мине.
Кроме этого сообщилось, что за прошлые сутки ранения получили 6 украинских военных на Донбассе, при этом как минимум трое боевиков были ликвидированы и 8 ранены.