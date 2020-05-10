Сутки на Донбассе: разведка назвала потери боевиков

Ситуация на Донбассе за прошедшие сутки, 9 мая, обострилась - боевики увеличили количество обстрелов. Украинским войскам пришлось открывать ответный огонь, что привело к потерям в рядах оккупационных войск - отметили в штабе Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Были применены запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность...По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили", - сообщили в штабе.

По украинским позициям боевики вели обстрелы близ Каменки, Водяного, Красногоровки, Опытного, Павлополя (боевики выпустили 22 мины). Были обстреляны также окраины Широкиного, Славного, Новотроицкого и дважды Старогнатовки.

Обстрелы также были зафиксированы возле Хутора Вольного, неподалеку от Крымского (враг выпустил 10 мин 120 калибра), Новотошковского, Трехизбенки, а возле Орехового оккупационные войска задействовали противотанковый ракетный комплекс.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было... От начала текущих суток российские оккупанты два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 мм миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - отметили в штабе.

Также сообщили, что боевики обстреляли позиции ОС возле Орехового. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, украинский посол в Германии Андрей Мельник сообщил, что на прошлой неделе возобновились переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне руководителей Министерств иностранных дел в Частности, последний разговор состоялся в телефонном режиме 6 мая.