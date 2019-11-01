За сутки на Донбассе ранены двое украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил 31 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военнослужащий, еще один получил боевое травмирование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 7 обстрелов: вблизи Новогригорьевки и Невельского, неподалеку Каменки, трижды в районе Водяного, а также у Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов: неподалеку Светлодарска; дважды неподалеку Луганского, возле Новолуганского, вблизи Крымского, недалеко от Южного, возле Троицкого, вблизи Новотошковського – из минометов калибра 82 мм.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли наши позиции вблизи Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, 30 октября на Донбассе была зафиксирована огневая активность вражеских снайперов.