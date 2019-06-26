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На Донбассе во вторник ранены четверо военных

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 00:39
На Донбассе во вторник ранены четверо военных
Фото: ООС на Донбассе

Пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе во вторник, 25 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия, ранены 3 украинских военных, один получил боевое травмирование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиций Ообъединенных сил: вблизи Лебединского, с направления Саханки; четыре раза окрестности Авдеевки, с направления Спартака и Ясиноватой; недалеко от поселка Марьинка, с направления Александровки; район населенного пункта Водяное, с направления Спартака; окрестности Новотроицкого, с направления Докучаевска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Шумов, с направления Шахты 6-7; рядом с населенным пунктом Южное, с направления шахты имени Гагарина; окрестности Крымского, с направления Донецкого.

Напомним, 22 июня район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Европейского Союза, которую возглавлял председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано. 

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