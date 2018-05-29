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За добу на Донбасі поранено 6 українських військових, - штаб ООС

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 07:17
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки, загинуло троє проросійських бойовиків, п'ятьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) за минулу добу внаслідок обстрілів бойовиків поранено шість українських військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні ООС у Facebook.

Найінтенсивніші бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, що на Луганському напрямку, та в районах Світлодарська, Новоселівки другої, Мар’їнки, Новомихайлівки, Старогнатівки, Водяного, Широкина.

"На обстріли противника з мінометів та стрілецького озброєння підрозділи ООС рішуче відповідали вогнем", - повідомляють у штабі.

Загалом російсько-окупаційні війська 37 разів за добу порушували режим тиші, з них 9 разів застосовували міномети калібру 82 та 120 мм.

Поточної доби, станом на 7:00 ранку, втрат наших військ немає.

За даними розвідки, трьох проросійських бойовиків знищено, п'ятьох поранено.

 

Оперативне зведення на 7.00 29 травня 2018 року #ООС #операція_ОС #зведення За минулу добу, 28 травня, в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 28 травня 2018 р.

Нагадаємо, 28 травня внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими бойовиками Залізного (колишнє Артемове) загинула п'ятнадцятирічна дівчинка.

 

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС, Донбас, обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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