За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем

С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. В результате обстрелов был ранен один украинский военный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Они обстреляли украинские позиции вблизи села Павлополь, села Пески, города Светлодарск, села Крымское.

"Один украинский защитник был ранен. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ГПУ опубликовала доказательства присутствия РФ на Донбассе. В частности, правоохранители обнаружили обломки российского артиллерийского 152-мм боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь".

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил Донбассе 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение, ранено одного украинского военного.