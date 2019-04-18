ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За добу на Донбасі поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    18.04.2019 - 18:15
За добу на Донбасі поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем

З початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. В результаті обстрілів був поранений один український військовий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Вони обстріляли українські позиції поблизу села Павлопіль, села Піски, міста Світлодарськ, села Кримське.

"Одного українського захисника було поранено. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ГПУ опублікувала докази присутності РФ на Донбасі. Зокрема, правоохоронці виявили уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 "Краснополь". 

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 17 квітня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене озброєння, поранено одного українського військового.

На Донбасі з початку доби бойовики тричі порушили режим "тиші" Бойовики на Донбасі обмежують доступ ОБСЄ до кордону
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ДонецькООСвойнаДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся