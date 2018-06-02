За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

В субботу утром российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорское"

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 1 июня, российско-оккупационные войска 33 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Крымское (Луганская область), а также на Горловском направлении в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг открывал огонь из стрелкового оружия.

"В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время, наши подразделения принимают ряд контрснайперских мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника", - также говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Широкино, противник дважды применял тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

Сегодня, 2 июня, в 6:10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорское", никто не пострадал.

Потери противника, по данным разведки, за минувшие сутки: трое уничтожены и два ранены.

Сводка по состоянию на 7:00 2 июня 2018 года Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая.... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint operation forces 1 июня 2018 г.

Напомним, в связи с усилением обстрелов со стороны боевиков на Донбассе из соображений безопасности запрещено передвижение любым частным автотранспортом в поселке Южное в районе "Чагари".