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Из-за обстрелов на Донбассе запретили движение любого транспорта в Пивденном

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 20:52
Фото: Пивденне
Фото: Пивденне

Боевики открывают огонь на поражение по мирным жителям, которые пытаются покинуть район "Чигари" в Пивденном

В связи с усилением обстрелов со стороны боевиков на Донбассе из соображений безопасности запрещено передвижение любым частным автотранспортом в поселке Южное в районе "Чагари". Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Отмечается, что боевики открывают огонь на поражение по мирным жителям, которые пытаются покинуть район "Чигари". Поэтому штаб Объединенных сил решил временно запретить движение транспорта в Пивденном.

"Такое решение штаба связано с тем, что все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований оккупационной администрации РФ, в случае фиксации перемещений открывают огонь", - сообщили в министерстве.

Известно, что вследствие обстрелов из семи автомобилей, которые оставались в районе "Чигари" по состоянию на начало недели, за последние двое суток сгорели два. Сейчас в населенном пункте остается почти 70 мирных жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет.

"ВСУ помогают жителям района "Чигари" вывозить личные вещи и оказывают необходимую гуманитарную помощь. Проводить принудительную эвакуацию граждан пока не планируется. Ведется работа по выявлению неотложных гуманитарных потребностей жильцов, выясняется, кто из них готов выехать и какая помощь им нужна", - отметили в министерстве.

Напомним, международная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение прошлого года зафиксировала на Донбассе смерть трех детей и ранения более 80 детей в результате обстрелов.

Боевики сменили тактику боев за подконтрольный Украине поселок Пивденное, - штаб Обстрел Зализного, в результате которого погиб ребенок, осуществили боевики "ДНР", - прокуратура
Теги публикации: обстрел  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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