За добу на Донбасі поранено одного українського військового

У суботу зранку російсько-окупаційні війська обстріляли із стрілецької зброї КПВВ "Майорське"

У районі проведення операції Об’єднаних сил упродовж минулої доби, 1 червня, російсько-окупаційні війська 33 рази порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військового. Про це повідомила прес-служба штабу ООС у Facebook.

Так, у районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині, а також на Горлівському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке та Луганське ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"В районі Авдіївки та на інших напрямках відзначається застосування окупантами снайперів. Водночас, наші підрозділи вживають низку контрснайперських заходів, не допускаючи активізації снайперського вогню противника", - також йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що активні бойові дії тривають у районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль та Широкине, противник двічі застосовував важке озброєння - 122-мм артилерію та 82-мм міномети.

Сьогодні, 2 червня, о 6:10 ранку російсько-окупаційні війська обстріляли із стрілецької зброї КПВВ "Майорське", ніхто не постраждав.

Втрати противника, за даними розвідки, за минулу добу: 3 знищено та 2 поранено.

Зведення станом на 7:00 2 червня 2018 року Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована.... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 1 червня 2018 р.

Нагадаємо, у зв’язку із посиленням обстрілів з боку бойовиків на Донбасі з міркувань безпеки заборонено пересування будь-яким приватним автотранспортом у селищі Південне у районі "Чагарі".