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Сутки на Донбассе прошли тихо: обстрелы не зафиксированы

Автор: Наталья Скороход

На Донбассе в течение суток, 15 января, соблюдалась тишина. Обстрелы со стороны российских оккупантов не зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Отмечается, что прошедшие сутки на Донбассе были тихими, обстрелов не было.

"За прошедшие сутки, 15 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наши защитники продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что 14 января боевики дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Обстрелы велись из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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Донбасс