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Доба на Донбасі пройшла тихо: обстріли не зафіксовані

Автор: Наталья Скороход

На Донбасі протягом доби, 15 січня, дотримувалася тиша. Обстріли з боку російських окупантів не зафіксовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Зазначається, що минула доба на Донбасі була тихою, обстрілів не було.

"Упродовж минулої доби, 15 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що наші захисники продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що 14 січня бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Обстріли велися з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

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Донбас