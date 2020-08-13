В ОБСЕ назвали число нарушений на Донбассе с начала перемирия

Фото: СММ ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)

Всего 262 нарушения

С начала договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе 27 июляя СММ ОБСЕ зафиксировала 262 нарушения. Большинство из них - в Донецкой области.

Об этом собщается в отчете СММ ОБСЕ.

Так, зафиксировано 46 взрывов, два снаряда в полете, три осветительных ракеты и 211 очередей и выстрелов.

Кроме того, за последние сутки в Донецкой области СММ зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня - выстрелы из неизвестного оружия в районах к юго-западу от Горловки.

В Луганской области Миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня - выстрел из стрелкового оружия на участке к северо-западу от участка разведения в районе Золотого.

Ранее сообщалось, что военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб на Донбассе во время выполнения боевой задачи.

Напомним, 12 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.