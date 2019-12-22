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Сутки на Донбассе прошли без потерь

Новости » Происшествия     22.12.2019 - 07:29
Сутки на Донбассе прошли без потерь
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

21 декабря боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение минувших суток, 21 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела по позициям Объединенных сил:

  • в районе населенного пункта Крымское - из 120 мм минометов - 12 мин;
  • вблизи населенного пункта Зайцевое - обстрел позиций украинских защитников зафиксировано из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Свободный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

  • рядом с Новотроицким - со станковых противотанковых гранатометов;
  • дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 21 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь в рядах ВСУ нет.

Напомним, на Донбассе в течение 20 декабря украинский военный получил травму сетчатки глаза вследствие использования лазерного оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Боевики на Донбассе 21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4.

В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минометов и гранатометов
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