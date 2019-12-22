Сутки на Донбассе прошли без потерь

21 декабря боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе в течение минувших суток, 21 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела по позициям Объединенных сил:
Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Свободный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
"Вчера, 21 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сообщили в штабе ООС.
С начала этих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь в рядах ВСУ нет.
Напомним, на Донбассе в течение 20 декабря украинский военный получил травму сетчатки глаза вследствие использования лазерного оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Боевики на Донбассе 21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4.