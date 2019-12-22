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Доба на Донбасі минула без втрат

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 07:29
Доба на Донбасі минула без втрат
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

21 грудня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом минулої доби, 21 грудня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з забороненого мінськими угодами озброєння.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

  • в районі населеного пункту Кримське - із 120 мм мінометів - 12 мін;
  • поблизу населеного пункту Зайцеве - обстріл позицій українських захисників зафіксовано з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномета калібру 82 мм, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поруч з Новотроїцьким - зі станкових протитанкових гранатометів;
  • двічі поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 21 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат в лавах ЗСУ немає.

Нагадаємо, на Донбасі протягом 20 грудня україський військовий отримав травму сітківки ока внаслідок використання лазерної зброї з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойовики на Донбасі 21 грудня обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4.

У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення Бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінометів і гранатометів
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