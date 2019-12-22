Доба на Донбасі минула без втрат

21 грудня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню
На Донбасі протягом минулої доби, 21 грудня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з забороненого мінськими угодами озброєння.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномета калібру 82 мм, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
"Вчора, 21 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - повідомили у штабі ООС.
З початку цієї доби бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат в лавах ЗСУ немає.
Нагадаємо, на Донбасі протягом 20 грудня україський військовий отримав травму сітківки ока внаслідок використання лазерної зброї з боку збройних формувань Російської Федерації.
Бойовики на Донбасі 21 грудня обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4.