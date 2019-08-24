За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате обстрелов не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел два обстрела недалеко от Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - один обстрел вблизи Зайцево.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки и Павлополя.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 27 систем залпового огня "Град" на двух полигонах в оккупированной части Донбасса, которые были размещены с нарушением Минских договоренностей.