За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил 17 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел семь обстрелов позиций Объединенных сил: дважды возле Павлополя; дважды вблизи Водяного, дважды в районе Лебединского, а также возле Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 1 обстрел позиций Об'объединенных сил в районе Южного.

От начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": недалеко от Пищевика и в районе Водяного.

Напомним, российско-оккупационные силы нарушили действующие договоренности относительно разведения сил и средств на участке №2 "Золотое" в зоне проведения операции Объединенных сил.