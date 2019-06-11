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За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 07:33
За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 10 июня ранены двое оккупантов

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 10 июня, вооруженные формирование Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг также обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции ОС: шесть раз - Водяное, а также - Опытное, район Песков, Марьинку, Широкино, окрестности Новотроицкого и Пищевик.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников подверглись пяти обстрелам: Зайцево, Светлодарск, район Южного, окрестности Новоалександровки и Новгородского.

Потерь среди украинских защитников нет, по данным разведки, 10 июня ранены двое оккупантов.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Водяного и Песков.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 9 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня, погибших и раненых среди украинских военных не было.

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