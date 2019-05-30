За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Водяное, четыре раза вблизи населенного пункта Пески, трижды в районе города Авдеевка, вблизи населенного пункта Чермалык, у Марьинки, дважды в районе населенного пункта Новотроицкое, возле Новоселовки Второй, Гнутового и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:вблизи населенного пункта Орехово, возле Золотого, Новолуганска, Станицы Луганской.

По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трое оккупантов уничтожены, еще один ранен.

С начала текущих суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

Напомним, 27 мая на Донбассе группу саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики, один военнослужащий погиб.