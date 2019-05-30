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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий


За даними розвідки, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил 29 травня збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював українські позиції з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля села Водяне, чотири рази поблизу населеного пункту Піски, тричі в районі міста Авдіївка, поблизу населеного пункту Чермалик, біля Мар'їнки, двічі в районі населеного пункту Новотроїцьке, біля Новоселівки Другої, Гнутового та Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:поблизу населеного пункту Оріхове, біля Золотого, Новолуганська, Станиці Луганської.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного поранено.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 травня на Донбасі групу саперів під час виконання бойового завдання атакували бойовики, один військовослужбовець загинув.
 

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