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За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

Новости » Происшествия    30.05.2019 - 07:33
За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 29 мая трое оккупантов было уничтожено, еще один ранен

В районе проведения операции Объединенных сил 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Водяное, четыре раза вблизи населенного пункта Пески, трижды в районе города Авдеевка, вблизи населенного пункта Чермалык, у Марьинки, дважды в районе населенного пункта Новотроицкое, возле Новоселовки Второй, Гнутового и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:вблизи населенного пункта Орехово, возле Золотого, Новолуганска, Станицы Луганской.

По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трое оккупантов уничтожены, еще один ранен.

С начала текущих суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

Напомним, 27 мая на Донбассе группу саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики, один военнослужащий погиб.

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