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За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 18:30
За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ООС в Facebook.

Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции возле села Березовое, села Николаевская дуга, поселка Южное.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе с начала текущих суток, 27 мая, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили два обстрелы на Луганском направлении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, никто из украинских военных не пострадал.

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