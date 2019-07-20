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За сутки на Донбассе погибли двое военных, еще трое ранены


Боевики использовали запрещенное Минском оружие 11 раз

На Донбассе за сутки 19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирования. Об этом сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 11 раз боевики использовали запрещенное минского соглашениями оружие - артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись в районе Богдановки, Широкиного, Марьинки, Талаковки, Тарамчука, Гнутова, Новотроицкого, Березового, Красногоровки, Чермалыка, Водяного, Авдеевки, Новогнатовки, Пищевика, Крымского, Новолуганского, Луганского, Счастья.

По данным разведки, 19 июля двое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Гранитного, Лебединского, Счастье, Нижнетеплого.

Ранее сообщалось, что 19 июля во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих.

РБК-Украина писало, что 19 июля во время обстрела боевиками Красногоровки в Донецкой области погиб гражданский 60-летний мужчина.

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