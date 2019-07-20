За сутки на Донбассе погибли двое военных, еще трое ранены

На Донбассе за сутки 19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирования. Об этом сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 11 раз боевики использовали запрещенное минского соглашениями оружие - артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись в районе Богдановки, Широкиного, Марьинки, Талаковки, Тарамчука, Гнутова, Новотроицкого, Березового, Красногоровки, Чермалыка, Водяного, Авдеевки, Новогнатовки, Пищевика, Крымского, Новолуганского, Луганского, Счастья.

По данным разведки, 19 июля двое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Гранитного, Лебединского, Счастье, Нижнетеплого.

Ранее сообщалось, что 19 июля во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих.

РБК-Украина писало, что 19 июля во время обстрела боевиками Красногоровки в Донецкой области погиб гражданский 60-летний мужчина.