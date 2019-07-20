За добу на Донбасі загинули двоє військових, ще троє поранені

На Донбасі за добу 19 липня збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогн, в результаті чого два військовослужбовці загинули та троє отримали бойове травмування. Про це повідомляють у прес-центрі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що 11 разів бойовики використали заборонену Мінськими угодами зброю – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися в районі Богданівки, Широкиного, Мар'їнки, Талаківки, Тарамчука, Гнутового, Новотроїцького, Березового, Красногорівки, Чермалика, Водяного, Авдіївки, Новогнатівки, Пищевика, Кримського, Новолуганського, Луганського, Щастя.

За даними розвідки, 19 липня двох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил - в районі Гранітного, Лебединського, Щастя, Нижньотеплого.

Раніше повідомлялося, що 19 липня під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажу, від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що 19 липня під час обстрілу бойовиками Красногорівки у Донецькій області загинув цивільний 60-річний чоловік.