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За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены

Новости » Происшествия    15.05.2019 - 07:21
За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки Объединенных сил 14 мая один оккупант был ранен

В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: у села Лебединское, вблизи населенного пункта Водяное, возле Широкино, дважды около села Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли шесть раз: вблизи населенного пункта Шумы, возле Новоалександровки и дважды вблизи Новозвановки, а также - возле Майорска и в районе населенного пункта Луганское.

По данным разведки Объединенных сил, 14 мая один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Марьинки, Павлополя и Гнутового, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены

Напомним, в зоне ООС на Донбассе в понедельник, 13 мая, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

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