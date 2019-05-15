За добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки Об'єднаних сил 14 травня одного окупанта було поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, двох поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля села Лебединське, поблизу населеного пункту Водяне, біля Широкина, двічі поблизу села Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли шість разів: поблизу населеного пункту Шуми, біля Новоолександрівки та двічі поблизу Новозванівки, а також - біля Майорська та в районі населеного пункту Луганське.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 14 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": біля Мар'їнки, Павлополя та Гнутового, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, у зоні ООС на Донбасі у понеділок, 13 травня, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців.