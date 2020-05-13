Сутки на Донбассе: в ООС один раненый, у боевиков - пятеро

Ситуация на Донбассе за прошедшие сутки, 12 мая, оставалась неспокойной, потери понесли как Объединение силы, так и оккупационные войска. Об этом сообщает штаб ОС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в штабе.

Также добавили, что украинским военным пришлось применять штатное вооружение, чтобы отреагировать на вооруженные провокации противника.

"По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов", - уточнили в ОС.

Обстрелы велись возле Павлополя, дважды вблизи Старогнатовки, возле Опытного, Крымского и рядом с Луганским.

От начала текущих суток, 13 мая, возле Гнутового противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских бойцов нет.

Напомним, как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, недавно он провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств - участников нормандского формата. Он добавил, что Украина предстанет на следующем заседании ТКГ в Минске в расширенном составе.